Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220724 - 0800 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Taschendiebstahl misslingt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 28-jähriger Mann versuchte am Freitagabend (22. Juli 2022) in Bergen-Enkheim Beute zu machen, scheiterte jedoch gleich zwei Mal. Polizeibeamte nahmen ihn kurz nach seinen versuchten Taschendiebstählen fest.

Um kurz vor 20 Uhr näherte sich der Beschuldigte in der Borsigallee einer Passantin von hinten und griff ihr in die geöffnete Handtasche. Sie bemerkte den Langfinger, woraufhin der 28-Jährige das bereits von ihm ergriffene Smartphone auf die Frau warf und die Flucht ergriff. Wenige Minuten später versuchte der Mann nun sein Glück auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Victor-Slotosch-Straße. Eine Frau stieg in ihren Pkw, als sich zeitgleich der Beschuldigte zur Rücksitzbank des Fahrzeuges begab, um an die Handtasche der Frau zu gelangen. Er brach dann jedoch sein Vorhaben ab und floh erneut zu Fuß.

Während der anschließenden Fahndungsmaßnahmen nahmen Zivilbeamte den Beschuldigten an der Borsigallee im Bereich der Auffahrt zur A66 war. Nach einer Kontrolle eröffneten sie ihm die Festnahme. Der wohnsitzlose Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell