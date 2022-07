Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220724 - 0798 Frankfurt - Eschersheim: Brand einer Garage

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagabend, den 22. Juli 2022, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Eschersheim zu einem Garagenbrand. Der Brand in der Zaunstraße ereignete sich gegen 20:45 Uhr. Das Feuer breitete sich weiter im Inneren der Garage aus. Ein Fahrzeug, das mit hochwertigem Werkzeug beladen war, sowie weitere in der Garage befindliche Sachen brannten vollständig aus. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Zur Zeit des Feuers befanden sich die Bewohner des daneben befindlichen Wohnhauses in Urlaub.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Einsatzes kam es zur vorübergehenden Sperrung der Maybachstraße.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell