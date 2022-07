POL-F: 220724 - 0799 Frankfurt - Westend: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Frankfurt (ots) - (dr) Am Freitagabend, den 22. Juli 2022, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Eschersheim zu einem Garagenbrand. Der Brand in der Zaunstraße ereignete sich gegen 20:45 Uhr. Das Feuer breitete sich weiter im Inneren der Garage aus. Ein Fahrzeug, das mit hochwertigem Werkzeug beladen war, sowie weitere in der Garage befindliche Sachen brannten vollständig aus. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte ...

