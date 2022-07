Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220725 - 0804 Frankfurt-Hausen: Pkw-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 25. Juli 2022, gegen 03.45 Uhr, brannte ein in der Langweidenstraße abgestellter Pkw der Marke Mercedes. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Ein Zeuge hatte zuvor wahrgenommen, wie sich ein Unbekannter dem Pkw genährt hatte, eine Scheibe einschlug und einen Gegenstand in das Wageninnere warf. Der Unbekannte entfernte sich dann von dem Pkw. Kurz darauf begann das Innere des Mercedes zu brennen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

