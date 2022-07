Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220726 - 0810 Frankfurt-Bockenheim: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am 24. Juli 2022 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße in Bockenheim, mutmaßlich durch die Dachterrassentür. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock. Der Einbrecher konnte mehrere Elektrogeräte aus der Wohnung entwenden, verließ auf unbekannte Weise die Örtlichkeit und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Feststellung des Wohnungseinbruchsdiebstahls bemerkte der Geschädigte, dass seine durch ihn installierte Hundekamera nicht mehr dieselbe Ausrichtung hatte wie vor dem Einbruch. Eine Auswertung des Videomaterials brachte hinsichtlich des Täters Licht ins Dunkel. Die Person auf der Videosequenz deckt sich mit der Aussage eines Nachbarn, der den Täter wie folgt beschrieb: männlich, 185 cm groß, Glatze, verblasste Tätowierungen. Des Weiteren trug er schwarze Kleidung und eine schwarze Basecap.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell