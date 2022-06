Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Hünfeld (ots)

Hünfeld: Die Polizei sucht nach einer sexuellen Belästigung in Hünfeld, Josefstraße, nach Zeugen. Am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 11.45 Uhr, befand sich eine 20-jährige Frau auf dem Weg nach Hause. In Höhe des Hessentagsweg berührte ein unbekannter Mann die Frau unsittlich. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa Mitte 20, 170 cm groß, schwarze Haare, Dreitagebart, normale Statur und dunkelhäutig. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke in der Hand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

