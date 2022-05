POL-OH: 79-jähriger Henner S. seit Montagnachmittag vermisst

Vogelsbergkreis (ots) - Feldatal. Unbekannte Täter randalierten zwischen Freitagabend (27.05.) und Montagmorgen (30.05.) im Kestricher Freibad in der Straße "Am Welsbach". Über das verschlossene Metalltor verschafften sie sich Zutritt. Im Inneren stießen sie eine große und schwere Ruheliege mit Metallunterbau in das dortige Nichtschwimmerbecken. Dadurch entstand am Bodenbelag des Schwimmbeckens ein Sachschaden in ...

