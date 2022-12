POL-GM: Auto landete auf dem Dach - Fahrer musste zur Blutprobe

Gummersbach (ots) - Ein 20-Jähriger ist am Mittwochabend (30. November) auf einem Parkplatz an der Dümmlinghauser Straße von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden. Der Polizei war zunächst gegen 22.20 Uhr eine Schlägerei auf dem Parkplatz hinter dem Edeka-Markt gemeldet worden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, die wenig später am Einsatzort eintrafen, ...

mehr