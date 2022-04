Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Baustellenfahrzeug - Entwendung hochwertiges Werkzeug

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch Unbekannte die Scheibe eines abgestellten Baustellenfahrzeugs eingeschlagen und hochwertiges Arbeitswerkzeug entwendet. In der Straße "Am Schwarzen Kreuz" in Bad Hönningen haben unbekannte Täter mit einem Schlagwerkzeug die Scheibe eines Firmen-LKW einer Baufirma eingeschlagen und einen Stemmhammer der Marke Bosch, sowie einen hochwertigen Höhen-Laser zur Vermessung gestohlen. Die Tat dürfte sich in der Nacht zwischen Freitag, 01.04.2022 und Samstagmorgen, 02.04.2022, zugetragen haben. Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 entgegengenommen.

