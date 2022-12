Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 20-Jähriger zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

Ein 20-Jähriger ist am Mittwochabend (30. November) auf einem Parkplatz an der Dümmlinghauser Straße von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden. Der Polizei war zunächst gegen 22.20 Uhr eine Schlägerei auf dem Parkplatz hinter dem Edeka-Markt gemeldet worden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, die wenig später am Einsatzort eintrafen, konnten dort jedoch niemanden antreffen. Etwa eine Stunde später meldete sich der 20-Jährige aus einem Krankenhaus bei der Polizei. Er schilderte, dass er sich auf dem Parkplatz befunden habe, als ein weißer Lieferwagen vorgefahren kam. Aus diesem stiegen mehrere Personen aus, schlugen unvermittelt auf ihn ein und flüchteten anschließend. Der 20-Jährige, der sich derzeit zu Besuch in Gummersbach aufhält, konnte sich die Hintergründe des Angriffs nicht erklären. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gegebenenfalls Angaben zu dem Sachverhalt oder einem entsprechenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell