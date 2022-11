POL-GM: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Abschleppwagen und Blutprobe

Bergneustadt (ots) - In das Vereinsheim eines Sportvereins an der Kreuzstraße in Bergneustadt-Pernze sind Unbekannte zwischen Montagabend (28. November, 21.30 Uhr) und Dienstagmittag eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster des Gebäudes auf und erbeuteten Bargeld aus einer Wechselgeldkasse. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

