Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Diebe auf frischer Tat durch Ladendetektiv und Polizei gestellt

Parchim (ots)

Am Donnerstagabend konnten zwei Männer in Parchim gestellt werden, die zuvor Waren aus einem Drogeriemarkt entwendet hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 22- und 24-jährigen rumänischen Täter von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden sein, wie sie mehrere Schmuckgegenstände und Parfümpackungen in ihre Taschen steckten. Im Anschluss verließen die Täter den Drogeriemarkt. Sie wurden von dem Ladendetektiv verfolgt, der zeitgleich die Polizei verständigte. Gemeinsam mit den eingesetzten Polizeibeamten konnten die Täter dann in einem anderen Geschäft gestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle und Durchsuchung der Personen konnten neben den zuvor im Drogeriemarkt entwendeten Gegenständen auch noch ein Pfefferspray und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und vernahm die Täter und Zeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. Messer und Pfefferspray wurden sichergestellt.

