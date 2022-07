POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Rees (ots) - Am Samstag (2. Juli 20222) gegen 20:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Emmericher Landstraße von Praest in Richtung Bienen. In Höhe der Kerstenstraße bog eine 18-jährige Frau aus Rees mit ihrem Fiat Panda auf die Emmericher Landstraße ab, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer verletzte sich durch die ...

