Kleve (ots) - Im Zeitraum von Freitag (01.07.2022), 23:00 Uhr bis Samstag (02.07.2022), 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Büro an der Straße "Brücktor". Die Täter entwendeten einen Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen fanden den aufgebrochenen Tresor, in dem sich diverse Dokumente befanden in einem Waldstück in Bedburg-Hau, im Bereich Felix-Roeloffs-Straße / ...

