POL-DO: Etwas weniger Auto, aber mehr Erfahrung im Straßenverkehr

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0066 Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht zu Mittwoch (18.1.2023, 00:35 Uhr) bei Hamm als Falschfahrer in Richtung Oberhausen auf die Autobahn 2 und steuerte seinen VW Golf auf der Fahrbahn, die in Richtung Hannover führt, in den Lkw ...

