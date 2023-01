Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.01.2023, 14:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Von-Rosen-Straße 9. SV: Ein blauer Pkw der Marke Mercedes (A-Klasse) beschädigte beim Befahren der Von-Rosen-Straße in Richtung Fruchtmarktstraße einen entgegenkommenden Audi A 6 am linken Außenspiegel (Spiegel/Spiegel-Kontakt) und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Unfall ereignete sich ungefähr in Höhe der Einmündung Alexanderstraße. Am Audi entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell