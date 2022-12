POL-EU: Polizeibeamter nach Widerstand leicht verletzt

Bad Münstereifel (ots) - Gemeinsam mit der Feuerwehr war die Polizei in der Nacht zum Sonntag, den 04.12.202, in Bad Münstereifel-Kirspenich im Einsatz. Im Haus war bei einem Weihnachtsgesteck ein Kerzenglas gesprungen und das Weihnachtsgesteck geriet in Brand. Durch die Rauchmelder wurde die 34-jährige Hauseigentümerin geweckt und konnte dadurch die Feuerwehr und Polizei alarmieren. Ein Gebäude- und Personenschaden konnte so verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen ...

