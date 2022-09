Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Gaststätte

Beute machte ein Einbrecher am Sonntag in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen 3.30 Uhr und 11.30 Uhr hebelte ein Einbrecher gewaltsam ein Fenster an einer Gaststätte in der Sennhofgasse auf. Dadurch gelangte er in das Gebäude. In der Gaststätte hatte es der Einbrecher auf zwei Spielautomaten abgesehen. Diese brach er ebenfalls gewaltsam auf und entwendete das Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Biberach sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf.

Vorbeugung: Tipps zum Schutz gegen Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei auch im Internet unter www.k-einbruch.de.

