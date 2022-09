Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Fehler beim Überholen

Am Sonntag stießen zwei Autos bei Dürmentingen zusammen, weil ein 29-Jähriger vermutlich den Abstand falsch einschätzte.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr überholte ein 29-Jähriger in einem VW auf der L275 zwischen Dürmentingen und Kanzach einen 30-Jährigen in einem Honda. Nach dem Überholvorgang schätzte der 29-Jährige den Abstand wohl falsch ein. Er streifte mit der rechten hinteren Stoßstange die Fahrzeugfront am Honda. Der 30-Jährige wich deshalb nach rechts aus und streifte die Fahrbahnbegrenzung. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf 3.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Halten Sie Abstände ein. Überholen Sie lieber einmal weniger, als einmal zu viel. Damit alle sicher ankommen.

