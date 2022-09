Ulm (ots) - Mit einem Beinbruch musste am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 51-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Er wollte im Bereich des Herrensteins den Jugendlichen eines Freizeitcamps zeigen, wie man sich an einer Felswand richtig abseilt. Das ging gründlich daneben. Dem Mann unterlief offensichtlich ein Fehler, so dass er mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Die Bergwacht barg den Verletzten und ein Sanka brachte ...

