Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Betrunken mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Breckerfeld (ots)

Ein 54-jähriger Breckerfelder verlor am späten Montagabend aufgrund seiner Alkoholisierung am Hansering die Kontrolle über seinen Krankenfahrstuhl und es kam zum Alleinunfall. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die durch Sanitäter eines Rettungswagens vor Ort versorgt wurden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde am Unfallort eine Blutprobe entnommen, im Anschluss wurde er an seine Wohnanschrift gebracht.

