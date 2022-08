Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bargeld aus Wohnung gestohlen

Hattingen (ots)

Am Montag brachen Unbekannte in der Zeit von 10:20 Uhr bis 12:45 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Gumperzweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür der im 2. Obergeschoss liegenden Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als Beute erlangten sie Bargeld. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

