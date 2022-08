POL-EN: Herdecke- Dunkler Kombi nach Unfallflucht gesucht!

Ennepetal (ots) - Am Samstag (13.08) meldete ein Zeuge, gegen 14:00 Uhr, einen Brand an der Heinrich-Heine-Straße in Ennepetal. Bei Eintreffen der Polizei hatten Kräfte der Feuerwehr Ennepetal das Feuer am Rottenberg bereits im Griff und der etwa 100 qm große Brand konnte gelöscht werden. Eine genaue Brandursache ist derzeit unklar. In unmittelbarer Nähe wurden weitere ältere Brandstellen gefunden, ob diese mit dem ...

mehr