Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Metalldiebe bei Streifenfahrt aufgefallen

Schwelm (ots)

Am Freitag (22.08) fielen einer Streifenbesatzung, gegen 23:00 Uhr, an der Berliner Straße zwei Radfahrer auf. Die beiden Männer, 47 und 44 Jahre, hatten auffällig Kupferkabel um das Lenkrad und auf dem Gepäckträger befestigt. Die Beamten stoppten die beiden Schwelmer und kontrollierten diese daraufhin. Auf die Nachfrage, woher die Kabel stammen, gaben sie zu, diese von einer Baustelle in der Graslake entwendet zu haben. Bei einer Nachschau in einem Rucksack fanden die Beamten weiter professionelles Einbruchswerkzeug, wie Seitenschneider, Handschuhe und Stirnlampe. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 47-jährigen Schwelmer bestand darüber hinaus ein Haftbefehl, die ausstehende Summe konnte er jedoch noch in der Nacht begleichen, so dass beide Männer nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung die Wache wieder verlassen konnten. Gegen sie wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die erlangte Beute und die Werkzeuge wurden sichergestellt. Da die Männer auch keinen nachvollziehbaren Nachweis erbringen konnten, ob es sich bei den Fahrrädern um ihr Eigentum handelt, wurden auch diese sichergestellt.

