POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hattingen (ots) - Am Donnerstag, 11.08.2022 kehrte die 71- jährige Bewohnerin in ihr Haus in der Grünstraße zurück und traf unmittelbar im Gartenbereich auf zwei unbekannte männliche Personen. Diese stiegen unvermittelt in einen Pkw und fuhren davon. Die Geschädigte entdeckte anschließend den Einbruch in das Haus und den Verlust eines Schmuckstücks. Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verlief bislang erfolglos. ...

mehr