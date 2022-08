Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrradfahrerin bei Abbiegevorgang übersehen und verletzt

Hattingen (ots)

Ein 54-jähriger Bochumer fuhr am Mittwoch (10.08) mit einem Kraftomnibus auf der Straße An der Hunsebeck und beabsichtigte an der Kreuzung zur Straße Am Büchsenschütz nach rechts auf diese abzubiegen. Hierbei übersah er die 47-jährige Hattingerin, die die Straße mit ihrem Pedelec überqueren wollte und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Gefahrbremsung des Busses verletzte sich auch ein 60-jähriger Fahrgast leicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell