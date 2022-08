Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Sprockhövel/Gevelsberg- Betrüger über Whats App Masche erfolgreich

Hattingen/Sprockhövel/Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag gelang es Betrügern erneut, mittels falscher Whats-App-Nachrichten an Geld zu gelangen. Am Dienstagabend, 09. August, erhielt eine 65-jährige Sprockhövelerin eine Nachricht per WhatsApp von ihrer angeblichen Tochter. Sie bat um die Überweisung einer vierstelligen Summe, welche die Seniorin auf das angegebene Konto überwies. Ähnlich erging es einer 78-jährigen Hattingerin am Mittwochmorgen. Auch sie wurde von ihrem vermeintlichen Kind über WhatsApp angeschrieben und um Geld gebeten. Die Seniorin überwies auch in diesem Fall den erbetenen vierstelligen Betrag. Erst als die Seniorin persönlich Kontakt zu ihrer Tochter aufnahm, fiel der Betrug auf. Auch in Gevelsberg waren die Täter am Mittwochnachmittag mit ihrer Betrugsmasche erfolgreich. Ein 63-jähriger wurde das Opfer der Betrugsmasche. Auch in diesem Fall bat der vermeintliche Sohn um schnelle Hilfe und um Überweisung eines vierstelligen Betrages. Der Gevelsberger überwies den gewünschten Betrag.

Die Polizei warnt anlässlich dieser Taten erneut eindringlich vor den Betrügern und möchte insbesondere ältere Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp sensibilisieren: Insbesondere Senioren sind im Fokus der Betrüger. Die professionell agierenden Betrüger schrecken vor nichts zurück. Sie schocken den Angerufenen gezielt und bringen diesen in Bedrängnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell