Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: B 110 nach Verkehrsunfall Höhe Libnow länger voll gesperrt

Wolgast (ots)

Auf der B 110 kollidierten am 06.06.2022, 12.40 Uhr ein Wohnmobil und ein PKW in Höhe Libnow. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und die Fahrbahnen blockierten, musste die B 110 bis 14.45 Uhr voll gesperrt werden. Der PKW war aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wohnmobil kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde die 85-jährige Beifahrerin im PKW leicht verletzt. Sie kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt hier ca. 85.000 EUR. Die halbseitige Sperrung zur Bergung der Fahrzeuge dauerte bis 16.00 Uhr an.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell