Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht nach Überholmanöver

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem Überholmanöver am Mittwoch, 5. Januar, 17.20 Uhr, kam es auf der Bönener Straße zu einem Verkehrsunfall - ein Beteiligter ist flüchtig. Bei Dunkelheit und Regen wurde ein 45-jähriger Mann aus Hamm in Höhe der Einmündung zur Straße Im Bremmen von einem unbekannten, dunklen Fahrzeug überholt. Nach dem Überholen scherte der oder die Unbekannte so nah vor dem Renault des 45-Jährigen wieder ein, dass dieser bei einem Ausweichmanöver mit Vollbremsung die Kontrolle über sein Auto verlor und im Graben zum Stehen kam - beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Hamm-Pelkum. Bei dem Unfall blieb der Hammer unverletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeuges wird nun gesucht. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

