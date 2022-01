Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall unter Drogeneinfluss auf der Ostenallee

Hamm-Osten (ots)

Am Mittwoch, 5. Januar, gegen 13 Uhr, kam es auf der Ostenallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Ford-Focus-Fahrer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 52-Jährige befuhr die Ostenallee in östlicher Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen. Ein 67-jähriger Opel Mokka-Fahrer war in gleicher Richtung unterwegs und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um kurz vor der Elchstraße in eine Grundstückseinfahrt nach links abzubiegen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge in den Gegenverkehr gerieten. Während der Unfallaufnahme wurde die Ostenallee in westlicher Fahrtrichtung gesperrt; der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Da der 52-jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mittel stand, wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (kt)

