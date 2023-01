POL-PDPS: Zweibrücken - Mit Sturmhauben maskierte Seriendiebe von Polizei überrascht - es bleibt beim Versuch; Täter flüchten zu Fuß in die Dunkelheit

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, zwischen 14:15 und 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkdeck des Kauflandes, Wiesenstraße, abgestell-ten VW Up. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde die rechte Front des VW beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Am Donnerstag, um 10:00 Uhr, befuhr ein Citroen Jumper die Kreuzgasse und wollte nach rechts in die Neugasse ...

