Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Trickdiebinnen lenken Frau ab und bestehlen sie

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.01.2023, 14:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße. SV: Eine bislang unbekannte Frau lenkte beim Einkaufen in einem Discounter eine 72-jährige Kundin ab, indem sie diese in ein Gespräch über die Vorzüge unterschiedlicher Buttersorten verwickelte. Während des Gesprächs öffnete eine zweite Täterin, die sich seitlich hinter der 72-Jährigen aufhielt, unbemerkt den Reißverschluss an der in der Armbeuge gehaltenen Tasche der 72-Jährigen und stahl daraus die Geldbörse der Frau mit einem dreistelligen Geldbetrag und persönlichen Dokumenten. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1 (Ablenkerin): ca. 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schwarze, wellige Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, trug Mund-/Nasenschutz, osteuropäischer Phänotyp

Täterin 2: 12 bis 16 Jahre alt, trug Mund-/Nasenschutz, nähere Beschreibung nicht möglich

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell