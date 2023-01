Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Gelegenheit macht Diebe: Gegenstände aus zwei unverschlossenen Pkw gestohlen

Zweibrücken (ots)

Zeit: Nacht zum 25.01.2023 (Fall 1) und Nacht zum 26.01.2023 (Fall 2) Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße (Fall 1) und Wackenstraße (Fall 2). SV: Bislang unbekannte Täter stahlen in der Oselbachstraße aus einem unverschlossen geparkten schwarzen SUV der Marke Dacia eine von außen gut sichtbar im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag, Debitkarten und persönlichen Dokumenten und in der Folgenacht aus einem in der Wackenstraße unverschlossen geparkten schwarzen Peugeot 307 eine offenbar als Geldbörse wahrgenommene Aufbewahrungsbox mit persönlichen Gegenständen (keine Debitkarten, kein Bargeld) von überwiegend ideellem Wert.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. |pizw

