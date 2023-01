Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Man kennt sich

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.01.2023, 15:58 Uhr

Ort: Zweibrücken, Innenstadt. SV: Die gute Personen- und Sachkenntnis einer Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Zweibrücken wurde einem 27-jährigen Mann zum Verhängnis, den die beiden Polizisten während der Fahrt mit dem Streifenwagen zu Fuß durch die Stadt gehen sahen. Bei der Kontrolle des Mannes bewahrheitete sich das, was die Beamten vermutet hatten: Ein Haftbefehl über 600 Euro Geldstrafe bzw. 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stand zur Vollstreckung an. Glück im Unglück für den Gesuchten: Ein Verwandter des Mannes kam zur Polizeiinspektion und übergab den Geldbetrag in Höhe von 600 Euro, so dass der 27-Jährige nicht den Gang in die Justizvollzugsanstalt antreten musste. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell