Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Ringstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 13:00 und 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Ringstraße 112 geparkten Seat Altea. Auf der Beifahrerseite waren beide Türen beschädigt. Den Schaden hatte der Fahrer erst bemerkt, nachdem er die Örtlichkeit bereits verlassen hatte. Er erinnerte sich daran, dass in der Ringstraße auf der Beifahrerseite bei seiner Rückkehr ein weißer Skoda Oktavia mit schwarzen Felgen und Pirmasenser Kennzeichen eingeparkt war und vermutet, dass es sich deshalb um das verursachende Fahrzeug gehandelt haben könnte. Bei dem Fahrzeug befanden sich 4 Personen, als er wegfuhr. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell