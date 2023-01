POL-PDPS: Kontrollaktion der Polizeiinspektion Dahn

Pirmasens (ots) - Am Montag, kurz nach 23:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Einbruch in den CBD-Shop in der Bahnhofstraße. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter aus dem Geschäft in Richtung Amtsgericht, wo er widerstandslos festgenommen werden konnte. Es handelte sich um denselben 19-jährigen Mann aus Pirmasens, der bereits am 13.12. nach einem Einbruch in das gleiche Geschäft festgenommen werden konnte. In ...

