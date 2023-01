Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täter nach Einbruch in einen CBD-Shop festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Montag, kurz nach 23:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Einbruch in den CBD-Shop in der Bahnhofstraße. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter aus dem Geschäft in Richtung Amtsgericht, wo er widerstandslos festgenommen werden konnte. Es handelte sich um denselben 19-jährigen Mann aus Pirmasens, der bereits am 13.12. nach einem Einbruch in das gleiche Geschäft festgenommen werden konnte. In einer mitgeführten Tasche trug er Diebesgut in Form von vier Wasserpfeifen und CBD-Bedarf mit sich. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell