POL-PDPS: Fiesta in der Schachenstraße zerkratzt

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter traten am Montag, zwischen 13:40 und 14:20 Uhr, die Wohnungstür im Dachgeschoss in dem Mehrfamilienhaus, Kreuzgasse 1a, ein. Entwendet wurden zwei Ladekabel, zwei Winterjacken, 6 x Parfum, ein Wecker und eine Musikbox im Gesamtwert von circa 250 Euro. Der Sachschaden an der Tür be-läuft sich auf circa 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

