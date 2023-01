Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Wohnwagen

Dahn (ots)

Am Freitag, 20.01.2023, im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Wohnwagen der Marke Fendt, welche auf einem Wohnwagenstellplatz im Gewerbepark Neudahn 1 abgestellt waren. Hierzu verschafften sie sich unrechtmäßig Zugang auf das umfriedete Gelände und brachen die Kupplungssicherungen an den Wohnwagen auf. Anschließend wurden die Wohnwagen abtransportiert. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Rufnummer 06391/916-0 bzw. per Email (pidahn@polizei.rlp.de) entgegen.|pidn

