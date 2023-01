Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Kreuzgasse

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter traten am Montag, zwischen 13:40 und 14:20 Uhr, die Wohnungstür im Dachgeschoss in dem Mehrfamilienhaus, Kreuzgasse 1a, ein. Entwendet wurden zwei Ladekabel, zwei Winterjacken, 6 x Parfum, ein Wecker und eine Musikbox im Gesamtwert von circa 250 Euro. Der Sachschaden an der Tür be-läuft sich auf circa 150 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

