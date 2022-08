POL-DN: Motorrad beschädigt - Besitzer gesucht

Düren (ots) - Auf der Keltenstraße in Düren haben sich Diebe am Wochenende Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Sie entwendeten vor Ort Schmuck aus einem Schmuckschrank. Der oder die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag 15:00 Uhr und Sonntag 02:20 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Die 32-jährige Bewohnerin war in der Zeit nicht zuhause. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die ...

