POL-DN: Annakirmes: Malteser Hilfsdienst bestohlen

Düren (ots) - Aus einem Altenheim in der Rütger-von-Scheven-Straße in Düren haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag Bargeld entwendet. Dabei verursachten die Täter auch einen erheblichen Sachschaden. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 9:45 Uhr am Samstag verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Verwaltungsbüro des Altenheims. Hier öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke, aus einem rissen sie einen Tresor heraus. Diesen entwendeten sie - ...

mehr