POL-DN: Zeugenhinweise auf Tätergrüppchen benötigt

Düren (ots) - In Düren hat die Polizei am Mittwoch gegen Mittag das Vermögen einer 82-jährigen Frau gerettet. Sie war zuvor auf falsche Polizisten reingefallen. Die Betrüger hatten die Seniorin aus Düren bereits am Montag kontaktiert. Ein bisher Unbekannter gab sich am Telefon als Kriminalpolizist aus. Er gab wahrheitswidrig an, dass Einbrecher in der ...

mehr