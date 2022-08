POL-DN: Ermittlungen gegen Unfallfahrer eingeleitet

Langerwehe (ots) - In der Nacht auf Freitag wurde in Langerwehe in einen Supermarkt eingebrochen. Die Täter entwendeten dort Tabakwaren in bisher unbekannter Schadenshöhe. Um 03:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen des Einbruchs in den Markt in der Straße "Am vorderen Steinchen" alarmiert. Zwei bisher unbekannte Täter hatten hier die Schiebetür aufgehebelt. Wie Überwachungsvideos zeigen, gingen die Täter ...

mehr