Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt: Täter von Kamera aufgezeichnet

Langerwehe (ots)

In der Nacht auf Freitag wurde in Langerwehe in einen Supermarkt eingebrochen. Die Täter entwendeten dort Tabakwaren in bisher unbekannter Schadenshöhe.

Um 03:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen des Einbruchs in den Markt in der Straße "Am vorderen Steinchen" alarmiert. Zwei bisher unbekannte Täter hatten hier die Schiebetür aufgehebelt. Wie Überwachungsvideos zeigen, gingen die Täter zielstrebig zum Kassenbereich, um hier diverse Tabakwaren zu entwenden. Der genaue Wert der Beute ist bisher unklar. Zuletzt flüchteten die Täter mit einem dunklen PKW.

Der Tatzeitpunkt lässt sich auf die Zeit zwischen 02:35 Uhr und 03:30 Uhr eingrenzen. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell