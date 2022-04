Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Bande hatte es auf einen Zigarettenautomaten abgesehen

Overath (ots)

In der letzten Nacht (14.04.) gegen 00:22 Uhr haben bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten komplett entwendet und scheiterten dank aufmerksamer Zeugen und hinterlassener Schleifspuren bei dem Versuch, den Automaten auf einem Waldweg gewaltsam aufzubrechen.

Unbekannte haben den Zigarettenautomaten, der im Bereich Hohkeppeler Straße / Kreutzhäuschen stand, samt Betonverankerung aus dem Boden gerissen. Offenbar nutzten sie dafür einen Pkw Audi A6 und zogen den Automaten mit dem Fahrzeug mehrere hundert Meter über die Straße bis zu einem nahe gelegenen Waldweg.

Zeugen waren durch den Lärm aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Die wenig später eintreffenden Polizisten folgten einer Schleifspur über die K 38 in Richtung Burghof und fanden den Automaten auf einem Waldweg vor.

Die Täter hatten sich bereits entfernt und ihr Werkzeug zurückgelassen, ohne an den Inhalt des Automaten gelangt zu sein.

Scheinbar hatten sie die anrückende Polizei bemerkt, denn mit ihrem Audi sind sie offenbar über unbefestigte Wege geflüchtet und beschädigten dabei Zäune und Sträucher einer ansässigen Baumschule.

Der dabei verursachte Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Rund 600 m weiter fuhren sie sich mit ihrem Wagen fest, ließen den Wagen zurück und verschwanden unerkannt zu Fuß.

Die Polizei fahndete intensiv mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, einem Polizeihubschrauber sowie einem Diensthund nach den Personen - bislang jedoch ohne Erfolg.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Audi rund 4 Wochen zuvor in Engelskirchen entwendet worden war. Am Pkw befand sich zudem ein gestohlenes Kennzeichen aus Siegburg. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren am Automaten und im Pkw zu sichern. Der Audi und der Zigarettenautomat wurden anschließend als Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen schweren Bandendiebstahls aufgenommen und fragt nun:

Wer hat in der Nacht möglicherweise Personen mit dem Siegburger Audi gesehen bzw. wem sind am Morgen nach der Tat Personen mit stark verschmutzter Kleidung aufgefallen?

Mögliche Hinweise teilen Sie bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 der Polizei Rhein-Berg mit. (ct)

