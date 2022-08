POL-DN: Diebstahl aus Pkw

Düren (ots) - Auf der Moltkestraße in Düren sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in ein Fitnessstudio eingebrochen. Neben Bargeld entwendeten sie hier auch verschiedene elektronische Geräte. Gegen 07:00 Uhr am Mittwoch meldete sich ein 34-jähriger Mitarbeiter des Studios bei der Polizei. Er hatte beim Arbeitsantritt den Einbruch bemerkt. Der oder die Täter hatten die Eingangs- sowie die Bürotür aufgehebelt, ebenso einen Aktenschrank. Im weiteren Verlauf stellte ...

