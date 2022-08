Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Altenheim

Düren (ots)

Aus einem Altenheim in der Rütger-von-Scheven-Straße in Düren haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag Bargeld entwendet. Dabei verursachten die Täter auch einen erheblichen Sachschaden.

In der Zeit zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 9:45 Uhr am Samstag verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Verwaltungsbüro des Altenheims. Hier öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke, aus einem rissen sie einen Tresor heraus. Diesen entwendeten sie - inklusive Bargeld in Höhe von mehr als 2.800 Euro. Auch im Bereich der Rezeption öffneten die Täter mehrere Schränke gewaltsam. Zudem hebelten sie vom Empfangsbereich aus die Tür zum Speisesaal auf, um vermutlich durch ein dortiges Fenster zu flüchten. Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell