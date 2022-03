Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Sortieranlage eines Entsorgungsbetriebs

Altenkirchen (ots)

Am gestrigen Montag, dem 28.03.2022, kam es gegen 21:28 Uhr zum Brand einer Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes in der Graf-Zeppelin-Straße in Altenkirchen.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren inzwischen gelöscht werden. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Schadstoffbelastung in der Luft. Es wurde niemand verletzt.

Die Schadenshöhe dürfte im 6-stelligen Bereich liegen.

