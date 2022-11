POL-HL: OH-Oldenburg i.H. / Polizei sucht Eigentümer eines neuwertigen E-Bikes

Lübeck (ots) - Bereits am Samstag, den 24.09.22, kam es in Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Dennoch verletzte sich der Zweiradler leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Nachmittag des 24.09.2022, zwischen 15:30 und 16:00 Uhr, kam es in Neustadt i.H. in der Straße Am Holm zu einem Verkehrsunfall mit ...

mehr